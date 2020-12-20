Сотрудница Кольской больницы, которая пожаловалась Путину на неполучение выплат за ковид-пациентов, назвала свой доход

Сотрудница Кольской больницы, которая пожаловалась Путину на неполучение выплат за работу с ковид-пациентами, назвала свой реальный доход. Она сообщила изданию «Подъем», что за месяц заработала 29 тысяч рублей. И это с учетом совместительства. Женщина пообещала обнародовать соответствующие документы. Ранее глава Минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев сказал, что с ноября санитарка получает порядка 77 тысяч рублей выплат и 116 тысяч рублей зарплаты.