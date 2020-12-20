Белый дом в последний момент отменил публикацию заявления о причастности России к масштабной кибератаке в США

Белый дом в последний момент отменил публикацию официального заявления о причастности России к масштабной кибератаке на компьютерные системы правительства США. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс. По словам его источников, в заявлении, которое должно было быть обнародовано в пятницу днем, Россия обвинялась в том, что сыграла в атаке основную роль. Но сотрудники получили указание отменить публикацию. В Белом доме не пояснили, почему было принято такое решение.

Действующий президент Дональд Трамп заявил накануне, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с утверждениями ряда изданий о том, что за кибератакой могла стоять группа работающих на Москву хакеров, и допустил, что к ней мог быть причастен Пекин. В свою очередь госсекретарь Майкл Помпео сказал в интервью журналисту Марку Левину, что к произошедшему причастна Россия.