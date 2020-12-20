В России заработает единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей господдержки. В базу на сайте Федеральной налоговой службы будут внесены первые сведения. Реестр доступен на сайте rmsp-pp.nalog.ru. Сведения за отчетный месяц представляются до 5 числа следующего месяца.