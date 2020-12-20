В России заработает единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей господдержки. В базу на сайте Федеральной налоговой службы будут внесены первые сведения. Реестр доступен на сайте rmsp-pp.nalog.ru. Сведения за отчетный месяц представляются до 5 числа следующего месяца.
2020-12-20T03:07:54+03:00
2020-12-20T03:07:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 20 декабря 2020
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