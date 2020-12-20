В Чехии могут ввести максимальный, пятый уровень эпидемиологической угрозы. Правительство рассмотрит в понедельник этот вопрос. Предполагается запрет на выход из дома без неотложной необходимости, а также закрытие предприятий оказания бытовых услуг населению и магазинов, не торгующих товарами первой необходимости. Об этом сообщил минувшим вечером первый вице-премьер, министр внутренних дел республики Ян Гамачек. По его словам, эпидемиологическая обстановка в Чехии ухудшается, и на это нужно реагировать. С какого дня в Чехии вновь могут быть ужесточены ограничительные меры из-за коронавируса, политик не уточнил.

С пятницы в стране закрыли музеи, художественные галереи, фитнес-центры, крытые стадионы и спортзалы, а также рестораны и другие точки общепита, которым сейчас разрешено продавать еду и напитки только навынос. Максимальное число участников общественных мероприятий снижено до шести. С 23 до 5 утра в республике введен комендантский час.