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03:06, 20 декабря 2020

Сербия с сегодняшнего дня вводит обязательные справки об отсутствия коронавируса для въезжающих иностранцев

Сербия с сегодняшнего дня вводит обязательные справки об отсутствия коронавируса для въезжающих иностранцев. ПЦР-тест необходимо сделать не ранее чем за 48 часов до поездки, пишет газета Blic. Предполагается, что путешественникам без справок придется остаться на карантине, после чего они должны сдать тест.
Издание отмечает, что рестораны, кафе и бары в Сербии, а также спа-центры, тренажерные залы и бассейны работают только в будни до 17 часов. На улицах действует масочный режим, собираться группами более 5 человек запрещено. Продуктовые магазины и газетные киоски работают ежедневно до 21 часа. Спортивные игры на стадионах могут проходить только без зрителей. Занятия в школах проводятся для младших классов, остальные перешли на дистанционное обучение. Сегодня у всех учащихся начинаются каникулы. Они продлятся до 18 января.



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