От приписываемых России кибератак пострадали по всему миру около 200 организаций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию в сфере кибербезопасности SolarWinds и источники. Отмечается, что атакам подверглись правительственные учреждения и компании. Согласно сообщению, 18 тысяч клиентов SolarWinds получили вредоносное обновление ПО.

Ранее американские спецслужбы сообщили, что компьютерные сети федерального правительства США долгое время подвергались кибератакам.

До этого агентство Reuter со ссылкой на источники передавало, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Кроме того, якобы могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что в причастности ко взлому обвинили российских хакеров. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения безосновательными.