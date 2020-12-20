Глава Минэнернго Николай Шульгинов встретится в понедельник со своим иранским коллегой Бижаном Намдаром Зангане

Министр энергетики России Николай Шульгинов встретится в понедельник со своим иранским коллегой Бижаном Намдаром Зангане. Он сегодня приедет в Москву. Об этом сообщили ТАСС в Минэнерго. Шульгинова назначили главой ведомства в ноябре, его предшественник Александр Новак стал вице-премьером. Источник агентства уточнил, что встреча организована для знакомства двух министров.