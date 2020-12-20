В Италии с сегодняшнего дня начнут действовать ограничения на передвижения внутри страны. Мера продлится до 6 января. В соответствии с указом, подписанным премьер-министром Джузеппе Конте, между областями можно будет перемещаться лишь по работе, для лечения или по неотложным делам, сообщило британское издание The Guardian. В Рождество и Новый год жителям Италии запретят покидать города проживания. Эти меры объясняются необходимостью сдерживания распространения коронавируса. С начала пандемии в Италии от последствий заражения умерли более 58 тысяч человек.