В Италии с сегодняшнего дня начнут действовать ограничения на передвижения внутри страны. Мера продлится до 6 января. В соответствии с указом, подписанным премьер-министром Джузеппе Конте, между областями можно будет перемещаться лишь по работе, для лечения или по неотложным делам, сообщило британское издание The Guardian. В Рождество и Новый год жителям Италии запретят покидать города проживания. Эти меры объясняются необходимостью сдерживания распространения коронавируса. С начала пандемии в Италии от последствий заражения умерли более 58 тысяч человек.
2020-12-20T02:10:18+03:00
2020-12-20T02:10:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2760904-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:10, 20 декабря 2020
Загрузка комментариев...