Зеленский посетовал, что ему сложно объяснить, почему украинцы не могут получать российские вакцины от коронавируса

Владимир Зеленский посетовал, что ему сложно объяснить украинцам, почему они не могут получать российские вакцины от коронавируса, если Европа и США не поставляют свои препараты. Об этом президент Украины сказал в интервью The New York Times. Как сообщает издание, Зеленский выразил разочарование по поводу запрета США экспортировать вакцину и добавил, что готовится к «информационной войне» по этому вопросу. Ранее Киев вел переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson об ускоренном графике поставок. Однако первые коммерческие партии препаратов от COVID-19 придут на Украину на несколько месяцев позже, чем ожидалось. Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому вакцину от коронавируса начнут поставлять в другие страны лишь после того, как ее получат американцы. По прогнозу источника телеканала Fox News в Белом доме, США начнут обеспечивать международный доступ к вакцинам в конце весны — начале лета.