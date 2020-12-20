Президент США Дональд Трамп не согласен, что за масштабной хакерской атакой на американское правительство стоит Россия. По его словам, это мог быть Китай. Но когда что-нибудь происходит, ведущие СМИ, в основном по финансовым причинам, бояться обсуждать такую возможность, написал глава Белого дома в твиттере. При этом, он допустил, что в ходе последних выборов машины для голосования могли подвергнуться хакерскому взлому и намекнул на то, что это могло повлиять на результаты подсчета голосов, повторив в очередной раз, что именно он «выиграл с большим отрывом» президентскую гонку.

Ранее о причастности России к кибератаке на американские ведомства и компании заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Марку Левину. Глава Госдепартамента назвал российские власти реальной угрозой для тех, кто любит свободу, а также обвинил в попытках «подорвать образ жизни» США, республиканский порядок страны и базовые демократические принципы.