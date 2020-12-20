Президент США Дональд Трамп не согласен, что за масштабной хакерской атакой на американское правительство стоит Россия. По его словам, это мог быть Китай. Но когда что-нибудь происходит, ведущие СМИ, в основном по финансовым причинам, бояться обсуждать такую возможность, написал глава Белого дома в твиттере. При этом, он допустил, что в ходе последних выборов машины для голосования могли подвергнуться хакерскому взлому и намекнул на то, что это могло повлиять на результаты подсчета голосов, повторив в очередной раз, что именно он «выиграл с большим отрывом» президентскую гонку.
Ранее о причастности России к кибератаке на американские ведомства и компании заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Марку Левину. Глава Госдепартамента назвал российские власти реальной угрозой для тех, кто любит свободу, а также обвинил в попытках «подорвать образ жизни» США, республиканский порядок страны и базовые демократические принципы.
Президент США Дональд Трамп не согласен, что за масштабной хакерской атакой на американское правительство стоит Россия
Президент США Дональд Трамп не согласен, что за масштабной хакерской атакой на американское правительство стоит Россия. По его словам, это мог быть Китай. Но когда что-нибудь происходит, ведущие СМИ, в основном по финансовым причинам, бояться обсуждать такую возможность, написал глава Белого дома в твиттере. При этом, он допустил, что в ходе последних выборов машины для голосования могли подвергнуться хакерскому взлому и намекнул на то, что это могло повлиять на результаты подсчета голосов, повторив в очередной раз, что именно он «выиграл с большим отрывом» президентскую гонку.