Действующий президент США Дональд Трамп высказался против введения в США тотального карантина из-за коронавируса. На своей странице в Твиттере он опубликовал объявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о введении в ряде регионов страны максимальных ограничений из-за пандемии. «Решение проблемы не может быть хуже самой проблемы», — прокомментировал новость Трамп.

США занимают первое место в мире по числу заражений COVID-19. За все время пандемии в стране заболели более 17,5 миллионов человек, из них более 300 тысяч скончались.