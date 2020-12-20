На востоке и юго-востоке Англии, в том числе в Лондоне, начинает действовать новый, четвертый уровень ограничений. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает BBC. Запрещается въезжать и выезжать из этих районов. Жителям нельзя покидать дома без крайней необходимости. Людям, не проживающим вместе, можно встречаться только на улице. Работать будут лишь магазины первой необходимости и аптеки. Отменено послабление, разрешающее встречи до трех семей на Рождество. Ограничения будут действовать по меньшей мере две недели. Их вводят из-за распространения нового варианта коронавируса, который, по словам Джонсона, может быть на 70% более заразным. С сегодняшнего дня четвертый уровень ограничений также будет действовать в Уэльсе, с 26 декабря — в Шотландии. Кроме того, в период рождественских праздников власти закроют въезд и выезд из Шотландии.