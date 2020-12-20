Санкт-Петербург вышел на первое место среди всех российских регионов по коэффициенту заболеваемости коронавирусом. Он рассчитывается как число выявленных случаев на тысячу человек за последние 30 дней. С начала октября лидерство в этом рейтинге удерживала Республика Алтай. Коэффициент заболеваемости на максимуме составил в регионе 20,7 — это было рекордное значение для всей России в период второй волны. После этого заболеваемость в республике начала снижаться. В начале декабря Алтай обогнала Карелия. Там на пике заболеваемости коэффициент составлял 19. Теперь Карелию обогнал Санкт-Петербург с коэффициентом 19,5.
2020-12-20T01:09:14+03:00
2020-12-20T01:09:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 20 декабря 2020
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