Санкт-Петербург вышел на первое место среди всех российских регионов по коэффициенту заболеваемости коронавирусом. Он рассчитывается как число выявленных случаев на тысячу человек за последние 30 дней. С начала октября лидерство в этом рейтинге удерживала Республика Алтай. Коэффициент заболеваемости на максимуме составил в регионе 20,7 — это было рекордное значение для всей России в период второй волны. После этого заболеваемость в республике начала снижаться. В начале декабря Алтай обогнала Карелия. Там на пике заболеваемости коэффициент составлял 19. Теперь Карелию обогнал Санкт-Петербург с коэффициентом 19,5.