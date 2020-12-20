В Москве за сутки скончались 77 человек с коронавирусом. Это больше, чем днем ранее. Общее число умерших достигло 10 394, сообщает оперативный штаб. По последним данным, с начала пандемии в столице выявили более 728600 случаев заражения COVID-19, выздоровели почти 563 тысячи пациентов.
2020-12-20T01:07:52+03:00
2020-12-20T01:07:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2760892-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:07, 20 декабря 2020
Загрузка комментариев...