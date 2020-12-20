В Москве за сутки скончались 77 человек с коронавирусом. Это больше, чем днем ранее. Общее число умерших достигло 10 394, сообщает оперативный штаб. По последним данным, с начала пандемии в столице выявили более 728600 случаев заражения COVID-19, выздоровели почти 563 тысячи пациентов.