В Мордовии арестован священник, обвиняемый в насильственных действиях в отношении приемной дочери

В Мордовии арестован священник, обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении приемной дочери. О решении суда сообщает региональное следственное управление СК, не уточняя личности арестованного. Говорится лишь, что в отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. По данным СК, он в 2005 и 2012 годах совершил «преступления, посягающие на половую неприкосновенность» девочки. Ей в то время было шесть и тринадцать лет соответственно. Помимо этого, мужчину и его супругу подозревают в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По версии следствия, шестерым детям систематически наносились побои, им не давали есть и спать. О задержании священника стало известно в пятницу. Как сообщал источник РБК в правоохранительных органах, речь идет об иерее Сергии Смолякове. Об этом также писали издание «Столица С» и «РИА Новости». В Ардатовской епархии Мордовской митрополии сообщили, что священник с такой фамилией находится за штатом по состоянию здоровья и не служил около полугода. Ранее к его служению претензий не было.