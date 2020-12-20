Начиная с сегодняшнего дня по всей Москве начнут работать елочные базары

В столице в разных частях города будет открыто более 200 точек продаж. С

В ассортименте елочных базаров будут представлены отечественные ели из Пермского края, Саратовской и Тамбовской областей, а также импортные деревья из Дании. Помимо елок, горожане смогут приобрести пихту, сосну, лапник и даже саженцы хвойных деревьев для дачного участка», — рассказали в пресс-службе Департамента торговли и услуг города Москвы.

Там также отметили, что цена за букет из хвойных веток будет начинаться от 350 рублей. Средняя стоимость отечественной елки составит 900 рублей за метр. А вот датские красавицы обойдутся москвичам втрое дороже. Елочные базары будут работать в столице до конца года.

Также к Новому году на улицах и площадях Москвы установят более 250 елей со специальной праздничной подсветкой.