В Москве с сегодняшнего дня будет расширен список категорий граждан, которые могут сделать прививку от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассчитывает, что острая фаза пандемии коронавируса завершится в ближайшие несколько месяцев.
Получить прививку от Covid-19 теперь смогут также работники транспорта, энергетики, промышленности и сотрудники СМИ.
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассчитывает, что острая фаза пандемии коронавируса завершится в ближайшие несколько месяцев.
Получить прививку от Covid-19 теперь смогут также работники транспорта, энергетики, промышленности и сотрудники СМИ.