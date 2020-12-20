В Москве с сегодняшнего дня будет расширен список категорий граждан, которые могут сделать прививку от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассчитывает, что острая фаза пандемии коронавируса завершится в ближайшие несколько месяцев.

Получить прививку от Covid-19 теперь смогут также работники транспорта, энергетики, промышленности и сотрудники СМИ.