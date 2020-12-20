В городах Белоруссии сегодня состоится так называемый «Марш народного трибунала»

Эту акцию лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила еще в середине ноября.

«Марш Народного Трибунала — это требование законного суда над преступниками», так акцию анонсируют в соцсетях. Ее объявила Светлана Тихановская, сказав, что 20 декабря – сегодня – в стране состоится «самый массовый марш с заявлением народного обвинения». Речь идет результатах работы платформы «Единая книга регистрации преступлений». Сайт был запущен в начале декабря, цель – собрать заявления о противоправных действиях властей с доказательствами, которые потом можно использовать в суде. Силовикам, которые сообщат о преступлениях коллег, Тихановская пообещала амнистию. Сегодня будет опубликован первый список обработанных заявлений, а по всей стране пройдут акции. В Минске ее собирались провести в центре. Напомним, что в последние недели участники протестов изменили формат – чтобы уменьшить риски столкновения с силовиками, люди начали собираться прямо в своих дворах, спонтанно формировались колонны. В этот раз предлагалось вернуться к прежней стратегии и выйти на акции в центре. Но в оппозиционных телеграм-каналах обсуждается проведение марша в децентрализованной форме.

К этому моменту на сайте «Единая книга регистрации преступлений» на проверке юристов находится почти 400 заявлений.