Во время церемонии открытия на Софийской площади в Киеве главной елки Украины загорелась гирлянда. Как передает ТАСС, огонь удалось оперативно погасить, пострадавших не было. Церемония, участие в которой приняли сотни людей, транслировалась в прямом эфире, организованном городской администрацией. По информации ряда украинских СМИ, огонь потушили за минуту огнетушителями из ближайшего киоска, где продавали напитки.