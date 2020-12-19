Во время церемонии открытия на Софийской площади в Киеве главной елки Украины загорелась гирлянда. Как передает ТАСС, огонь удалось оперативно погасить, пострадавших не было. Церемония, участие в которой приняли сотни людей, транслировалась в прямом эфире, организованном городской администрацией. По информации ряда украинских СМИ, огонь потушили за минуту огнетушителями из ближайшего киоска, где продавали напитки.
2020-12-19T23:06:18+03:00
2020-12-19T23:06:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:06, 19 декабря 2020
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