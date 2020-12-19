Ассоциация футбола Узбекистана потребовала от Юрана привести доказательства словам о возрасте футболиста Урунова

Ассоциация футбола Узбекистана потребовала от российского тренера Сергея Юрана привести доказательства своим словам о возрасте игрока

московского «Спартака» Остона Урунова. В противном случае, от него ждут публичных извинений. Как передает ТАСС, главный тренер «СКА-Хабаровск» Юран, ссылаясь на свои источники в Узбекистане, заявил в эфире телеканала «Матч премьер», что Урунов старше своего официального возраста. 19 декабря узбекскому игроку исполнилось 20 лет. Узбекская сторона также призывает РФС разобрать инцидент на комитете по этике и дать оценку высказываниям Юрана.