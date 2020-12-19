Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране вакцинировался от коронавируса. При этом использовался Препарат американской компании «Пфайзер». Прямую трансляцию процедуры вела государственная телерадиокомпания «Кан». В канцелярии премьера пояснили, что Нетаньяху своим личным примером побудить население к вакцинации. Вслед за Нетаньяху ваккцинировался министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.
2020-12-19T23:04:31+03:00
2020-12-19T23:04:31+03:00
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23:04, 19 декабря 2020
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