Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране вакцинировался от коронавируса. При этом использовался Препарат американской компании «Пфайзер». Прямую трансляцию процедуры вела государственная телерадиокомпания «Кан». В канцелярии премьера пояснили, что Нетаньяху своим личным примером побудить население к вакцинации. Вслед за Нетаньяху ваккцинировался министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.