В хранилище кислородных баллонов в больнице в Астрахани произошел взрыв

По данным областного управления МЧС, пострадал сотрудник больницы. Подача кислорода пациентам не прерывалась, эвакуация из здания не проводилась. Инцидент произошел в областной инфекционной клинической больнице имени Ничоги, где лечение проходят зараженные коронавирусом.
2020-12-19T22:29:40+03:00
2020-12-19T23:07:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:29, 19 декабря 2020
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