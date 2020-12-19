В хранилище кислородных баллонов в больнице в Астрахани произошел взрыв

По данным областного управления МЧС, пострадал сотрудник больницы. Подача кислорода пациентам не прерывалась, эвакуация из здания не проводилась. Инцидент произошел в областной инфекционной клинической больнице имени Ничоги, где лечение проходят зараженные коронавирусом.