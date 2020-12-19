Полиция задержала двух школьниц в Петербурге за то, что они потушили Вечный огонь в одном из районов города

Две 13 летние девочки закидали снежками Вечный огонь на окраине Петербурга. В полицию обратился прохожий, который почувствовал характерный запах газа. Силовики задержала школьниц очень быстро, отследив по камерам наружного наблюдения. Об этом сообщили в МВД. Инспектор по делам несовершеннолетних прочитал им лекцию о патриотизме и уважению к символу памяти. Родителей школьниц теперь ждут административные протоколы за ненадлежащее воспитание детей.

Подобный инцидент уже не первый в Петербурге за этот год. Ранее двое неизвестных затушили снегом Вечный огонь на Марсовом поле. Также в этом году женщина закидала огонь бутылками и залила газированной водой, а в другой раз компания пожарила на другом Вечном огне сосиски.

Подобные случаи в этом году происходили в этом году Пензе, Костроме и Нижнем Тагиле.