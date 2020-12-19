Около 60% взрослого населения России планируется охватить вакцинацией против коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он также выразил уверенность, что вакцинация поможет в борьбе с пандемией, хотя и не приведет к полному уничтожению вируса.

В Санкт-Петербурге объявлено о начале вакцинации против COVID-19. Как заявил Губернатор Александр Беглов , в городе уже имеется пять тысяч доз вакцины. По его словам, первыми получат прививку врачи, медперсонал, учителя, представители силовых ведомств и тех специальностей, которые задействованы в обеспечении жизнедеятельности города. Он пояснил, что в Петербурге откроются около 70 пунктов вакцинации, будет установлена общая электронная запись, но желающие тоже смогут привиться. С какого именно числа начнется вакцинация, Беглов не уточнил. Всего в Петербурге с начала эпидемии выявлено почти 200 тысяч заболевших.