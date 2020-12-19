В Великобритании ужесточаются меры безопасности на фоне распространения COVID-19

О новых ограничениях заявил сегодня премьер-министр страны Борис Джонсон.

Как сообщил Джонсон на пресс-конференции, в связи с распространением коронавируса в Лондоне, а также на юго-востоке и востоке Англии с воскресенья будут введены ограничения максимального четвертого уровня.

Как передает BBC News, жители указанных регионов не должны выезжать за их пределы, им рекомендуется работать из дома и ограничить контакты. Магазины не первой необходимости, а также тренажерные залы будут закрыты. Ограничения охватят рождественские праздники и продлятся до 30 декабря, после чего могут быть пересмотрены.

Ведущий советник правительства Великобритании по научным вопросам сэр Патрик Вэллэнс сообщил, что сейчас в Лондоне преобладает новая разновидность коронавируса, которая отличается большей заразностью.

Позднее стало известно, что аналогичные меры с полуночи объявляется и в Уэльсе. Там также отменяются все рождественские мероприятия.