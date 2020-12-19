Трамп попытался преуменьшить ущерб от хакерской атаки на правительство США и вывести из-под удара Россию

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал массированные хакерские атаки на ключевые американские ведомства, включая агентства, отвечающие за ядерный потенциал — Трамп попытался преуменьшить ущерб от действий хакеров и выгородить Россию, которая, по оценкам властей США, стоит за кибер-нападением.

Серия хакерских взломов главных американских федеральных ведомств — Пентагона, Госдепа, Минфина, Министерства Нацбезопасности, Министерства энергетики, а также Национального Агентства по ядерному оружию США началась в марте — и продолжается до сих пор. Американское правительство сообщило об этом только на прошлой неделе, заявив, то по предварительной оценке, за атакой стоит Кремль, и в частности, как сообщали СМИ со ссылкой на источники, СВР. Первый политический комментарий появился вчера, когда Госсекретарь США Майк Помпео назвал кибер-взломы очень серьезными и заявил, что «сейчас уже очевидно, что русские были вовлечены в эти действия». Сегодня утром президент Дональд Трамп принизил и ущерб от атак, и усомнился в причастности к ним России. «Хакерская атака гораздо серьезнее у Фейк Ньюз медиа, чем в реальности. Меня полностью ввели в курс дела и все под контролем», написал Трамп в Твиттере и добавил, что пресса «боится обсуждать причастность Китай, который мог стоять за взломом компьютеров. Точный ущерб от действий хакеров еще предстоит установить, но уже понятно, что это самая массированная хакерская атака в истории США. Сенатор-демократ Крис Кунс сравнил кибер-атаки с нападением, которое «квалицифируется как объявление войны». Это самое разрушительное и широкомасштабное проникновение в наши военные и разведывательные системы на моей памяти, заявил Кунс.

Это уже не первый раз, когда президент США Дональд Трамп противоречит выводам своего же правительства и выгораживает Россию. В 2018 году, после встречи один-на-один с Владимиром Путиным в Хельсинки, через несколько дней после того, как ФБР предъявило десятки обвинений сотрудникам ГРУ за вмешательство в выборы, Трамп заявил, что верит слову Путина, который сказал, что Россия не вмешивалась в выборы.