Форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. Это произошло в матче чемпионата Испании против «Валенсии», в котором Месси забил забил мяч головой. Для 33-летнего аргентинца этот гол стал 643-м в официальных матчах за каталонский клуб. Пеле забил столько же в составе бразильского «Сантоса». Матч в Испании завершился со счетом 2:2. В составе «Валенсии» на матч вышел полузащитник сборной России Денис Черышев. Он провел на поле 89 минут, после чего был заменен.