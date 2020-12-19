Вода из Кадыковского карьера стала поступать в Крым на две недели раньше запланированного срока. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснулин.

Вместе с тем губернатор Крыма Михаил Развожаев утверждает, что подача воды позволит обойтись без ограничений в Севастополе – как минимум до весны.