Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о начале вакцинации горожан против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По словам губернатора, в городе уже имеется пять тысяч доз вакцин. Беглов уточнил, что первыми получат прививку врачи, медперсонал, учителя, представители силовых ведомств и тех специальностей, которые задействованы в обеспечении жизнедеятельности города. Всего в городе с начала пандемии выявлено почти 200 тысяч заболевших