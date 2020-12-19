Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о начале вакцинации горожан против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По словам губернатора, в городе уже имеется пять тысяч доз вакцин. Беглов уточнил, что первыми получат прививку врачи, медперсонал, учителя, представители силовых ведомств и тех специальностей, которые задействованы в обеспечении жизнедеятельности города. Всего в городе с начала пандемии выявлено почти 200 тысяч заболевших
2020-12-19T21:05:26+03:00
2020-12-19T21:05:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 19 декабря 2020
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