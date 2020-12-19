Задержанный полицией член партии «Яблоко» Сергей Запольнов нашелся в воинской части в Архангельской области. Соратники не могли найти его два дня, и, как пишет в Фейсубке активист Дмитрий Заир-Бек, Запольнов сам вышел на связь. 17 декабря Запольнов был задержан полицейскими без объяснения причин и доставлен в военкомат.
2020-12-19T21:04:55+03:00
2020-12-19T21:04:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 19 декабря 2020
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