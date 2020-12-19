По уточненным данным, один человек погиб, двое пострадали во время ДТП с участием автобуса с призывниками на Кубани. Как сообщил «Интерфакс» информированный Источник, автобус «ПАЗ», перевозивший призывников со сборного пункта в Дагестане столкнулся на трассе Краснодар-Кропоткин с легковым автомобилем. Погибший — водитель легковой машины. Пострадали двое призывников. В общей сложности в автобусе находись 18 человек, в том числе, два офицера.