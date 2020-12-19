По уточненным данным, один человек погиб, двое пострадали во время ДТП с участием автобуса с призывниками на Кубани. Как сообщил «Интерфакс» информированный Источник, автобус «ПАЗ», перевозивший призывников со сборного пункта в Дагестане столкнулся на трассе Краснодар-Кропоткин с легковым автомобилем. Погибший — водитель легковой машины. Пострадали двое призывников. В общей сложности в автобусе находись 18 человек, в том числе, два офицера.
2020-12-19T21:04:25+03:00
2020-12-19T21:04:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 19 декабря 2020
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