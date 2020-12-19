РПЦ поддерживает сертификацию детских компьютерных игр и мультфильмов на предмет насили

РПЦ поддерживает сертификацию детских компьютерных игр и мультфильмов на предмет насилия. Об этом сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Илларион. Ранее стало известно, что правительство подготовило законопроект об экспертизе игрушек, компьютерных и настольных игр на предмет их воздействия на психическое здоровье детей.