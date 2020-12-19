Пентагон приступил к выводу большей части своего контингента США из Сомали. Как сообщает телеканал Си-эн-эн, американские подразделения будут переброшены на другие базы в Восточной Африке. В начале декабря Трамп распорядился вывести почти все Американские войска из Сомали к началу 2021 года.