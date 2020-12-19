На Кубани попал в аварию автобус, перевозивший призывников со сборного пункта в Дагестане. Как сообщили ТАСС в Южном военно округе, в результате столкнулся автобуса с легковым автомобилем несколько призывников с ушибами доставлены в медучреждения Краснодара. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.