Эпидемия коронавируса закончится в России к весне 2021 года или раньше. Такой прогноз в федеральном телеэфире дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она добавила, что вакцинация не нужна тем, кто уже переболел у коронавирусом, и у кого выработались антитела. В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация «поможет избавиться» от пандемии, но не исключил, что сам вирус будет циркулировать и после этого.