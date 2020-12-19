Эпидемия коронавируса закончится в России к весне 2021 года или раньше. Такой прогноз в федеральном телеэфире дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она добавила, что вакцинация не нужна тем, кто уже переболел у коронавирусом, и у кого выработались антитела. В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация «поможет избавиться» от пандемии, но не исключил, что сам вирус будет циркулировать и после этого.
2020-12-19T20:32:53+03:00
2020-12-19T20:32:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 19 декабря 2020
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