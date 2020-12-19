Правительство Великобритании ужесточает ограничения по коронавирусу в Лондоне и на юго-востоке Англии. Там вводится четвертый, самый высокий уровень ограничений. Как пояснил премьер-министр Борис Джонсон, эти меры будут, по сути, аналогичны национальному карантину.

На Рождество будет запрещено встречаться с другими семьями, вновь закроются непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Людям рекомендовано без крайней необходимости не покидать дома и воздержаться от поездок по стране и за рубеж. На фоне роста случаев заражения коронавирусом власти решили отказаться от планов ослабить ограничения. По словам Джонсона, резкий рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании связан с новым генетическим вариантом коронавируса, который выявлен в стране. Он может быть на 70% заразнее, но эксперты пока не нашли подтверждений, что мутировавший вирус более летален. Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Британии превысило 2 млн. По данным Минздрава страны, умерли 534 человека.