Дональд Трамп считает, что американская пресса преувеличила масштабы хакерской атаки на США. У себя в Твиттере действующий президент США пишет, что за взломом компьютерных систем правительственных учреждений может стоять Китай.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в недавней кибератаке на американское правительство.