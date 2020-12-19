Метрополит Иларион предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду смены пола среди несовершеннолетних

Метрополит Иларион считает необходимым ввести уголовную ответственность за пропаганду смены пола среди несовершеннолетних. Глава синодального Отдела внешних церковных связей также расценивает как преступление проведение таких операций на детях.

Таким образом митрополит Иларион отреагировал на высказывание президента США Джо Байдена о возможности смены пола с восьмилетнего возраста.