Z Архив новостей новости
5 9 6 459
19:38, 19 декабря 2020

Метрополит Иларион предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду смены пола среди несовершеннолетних

Метрополит Иларион считает необходимым ввести уголовную ответственность за пропаганду смены пола среди несовершеннолетних. Глава синодального Отдела внешних церковных связей также расценивает как преступление проведение таких операций на детях.
Таким образом митрополит Иларион отреагировал на высказывание президента США Джо Байдена о возможности смены пола с восьмилетнего возраста.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 декабря Поздравить…

5 389 6 5160 16.12
Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Сегодня день памяти Егора Гайдара Как много он успел сделать для нашей страны! Как жаль, что это понимают только специалисты…

5 165 6 15069 16.12
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Есть ли у России друзья и будущее? Аналитики Bloomberg поместили Россию на второе место в рейтинге развивающихся рынков с наилучшими перспективами в 2021 году…

5 102 6 10237 18.12
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Дымовые завесы» Берлина Масштабно раскручиваемые западным мейнстримом истории с «отравлениями» четы Навальных создают стойкое впечатление, что именно натовские деятели используют «дымовую завесу» как операцию прикрытия вымышленного покушения…

5 314 6 35089 18.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Я им не верю Вопрос простой — вы верите российским или британским спецслужбам? Я, например, российским верю больше, чем британским. Потому что российские за Россию, а британские против России. Российские за Крым, а британские против Крыма…

5 315 6 39856 15.12
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Акцентирована одна из важнейших целей – «подтянуть» своего «клиента» до уровня первых лиц Многие, конечно, ожидали реакции В.В.Путина на опубликованные обвинения в адрес российских спецслужб по поводу предполагаемого отравления А.Навального. И эта реакция была вполне адекватной…

5 68 6 10104 17.12
Новости

Запасы воздуха на Международной космической станции иссякают из-за новой утечки воздуха в российском модуле Ее пытается найти экипаж…

5 35 6 5286
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Дал бы приказ – отравили. Вот что он ответил. Дал бы приказ – убили. А приказа не было. Поэтому и не убили. Вот что говорит Путин на самом деле…

5 99 6 16075 12:07
#слушать 01:28:26 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3048451

5 36 6 5897 19:08
#слушать 50:07 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Карина Орлова журналист

Но не сдамся. Последняя битва республиканцев за отмену результатов выборов Конгрессмен от Алабамы и небольшая группа его сторонников намерены именно это и сделать — попытаться дисквалифицировать результаты выборов и голоса выборщиков в Аризоне, Пенсильвании, Неваде, Джорджии и Висконсине…

5 149 6 26897 14.12
Новости

фото: t.me/nexta_live Интерпол займется выяснением истории иконы, подаренной ранее главе российского МИДа Сергею Лаврову в Сараево Как сообщалось, она могла быть украдена на неподконтрольной Украине территории Донбасса…

5 28 6 5341
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Заявление о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство Алексея Навального Покушение на Алексея Навального – это прямое послание всем несогласным с властью, всем инакомыслящим и инакодействующим: если вы не смиряетесь, мы убьем вас…

5 42 6 8179 17.12
Новости

Икону XVIII века, подаренную Сергею Лаврову боснийскими властями, вернут дарителям Интерпол заинтересовался происхождением иконы…

5 39 6 8243
Блоги

+ Большая пресс-конференция Владимира Путина Большая пресс-конференция Владимира Путина Вообще ему вменяется шпионаж на самом деле, измена. Но самый большой грех, который у нас есть, – это предательство. Сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе – это предательство…

5 186 6 41511 17.12
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то» «Это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то» «Понимаете, если бы хотели, довели бы до конца»...

5 336 6 75091 17.12
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Если кто-то надумает выбрать путь террора, то это билет либо за решетку, либо на тот свет Сегодня в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Ачхой-Мартановском районе уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев…

5 46 6 10417 15.12

Популярное за неделю

Новости

Икону XVIII века, подаренную Сергею Лаврову боснийскими властями, вернут дарителям Интерпол заинтересовался происхождением иконы…

5 33 6 7572
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Власть не в состоянии справиться с этой восхитительной историей про Навального. Мы видим, что на холеной физиономии Кремля начинает чернеть еще один фингал – здоровенный, лиловый…

5 82 6 112882 16.12
#слушать 49:03 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3362828
«На скамье подсудимых – прототип»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 5 6 2919 13.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить Это история о секретной группе убийц из ФСБ, куда входят врачи и химики, о том, что они меня пытались убить несколько раз, а однажды — чуть не убили мою жену…

5 954 6 288386 14.12
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

+ Три вопроса Владимиру Путину Три вопроса Владимиру Путину Вопросы простые и понятные. Можно не отвечать, конечно. Но тогда все ответы ясны…

5 179 6 200197 15.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8904214
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4737177

Сегодня в эфире