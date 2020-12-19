Британский премьер объявил о введении максимального уровня ограничений в Лондоне и на юго-востоке Англии

Британский премьер объявил о введении нового, максимального уровня ограничений в Лондоне и на юго-востоке Англии. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании превысило 2 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в субботу на сайте правительственной информации.
2020-12-19T19:37:43+03:00
2020-12-19T19:37:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:37, 19 декабря 2020
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