Британский премьер объявил о введении максимального уровня ограничений в Лондоне и на юго-востоке Англии

Британский премьер объявил о введении нового, максимального уровня ограничений в Лондоне и на юго-востоке Англии. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании превысило 2 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в субботу на сайте правительственной информации.