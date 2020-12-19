Власти Ингушетии запретили массовые мероприятий в республике до 15 января. Как сообщает пресс-служба главы республики, помимо этого, в период с 22 декабря по 15 января деятельность организаций общественного питания ограничена после 19:00. Зимние каникулы в школах Ингушетии начнутся на неделю раньше из-за увеличения числа школьников с ОРВИ и большим количеством преподавателей, заразившихся COVID-19.