Власти Ингушетии запретили массовые мероприятий в республике до 15 января. Как сообщает пресс-служба главы республики, помимо этого, в период с 22 декабря по 15 января деятельность организаций общественного питания ограничена после 19:00. Зимние каникулы в школах Ингушетии начнутся на неделю раньше из-за увеличения числа школьников с ОРВИ и большим количеством преподавателей, заразившихся COVID-19.
2020-12-19T19:36:13+03:00
2020-12-19T19:36:13+03:00
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19:36, 19 декабря 2020
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