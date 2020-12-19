Саудовская Аравия заявила о возможности продлить нефтяную сделку ОПЕК+ после 2022 года

Страны ОПЕК+ могут продлить соглашение, которое сейчас регулирует почти 40% мировой добычи нефти, и после весны 2022 года, когда оно истекает. Об этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман сказал на брифинге после двусторонней встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком в Эр-Рияде. «Я думаю, что мы продлим его [соглашение] и до конца 2022 года, и даже после», — приводит ТАСС слова принца.