Саудовская Аравия заявила о возможности продлить нефтяную сделку ОПЕК+ после 2022 года

Страны ОПЕК+ могут продлить соглашение, которое сейчас регулирует почти 40% мировой добычи нефти, и после весны 2022 года, когда оно истекает. Об этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман сказал на брифинге после двусторонней встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком в Эр-Рияде. «Я думаю, что мы продлим его [соглашение] и до конца 2022 года, и даже после», — приводит ТАСС слова принца.
2020-12-19T19:34:16+03:00
2020-12-19T19:34:47+03:00
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19:34, 19 декабря 2020
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