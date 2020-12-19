От коронавируса умер известный писатель-фантаст Роман Арбитман

Публицист скончался от коронавируса в возрасте 58 лет. Роман Арбитман закончил филологический факультет Саратовского университета. Публиковал свои романы под псевдонимами Рустам Кац, Аркадий Данилов, Андрей Макаров и Лев Гурский («Поставьте на черное», «Яблоки раздора», «История советской фантастики» и «Перемена мест», по которому позднее был снят сериал «Досье детектива Дубровского»). В 2020 году он презентовал свою последнюю книгу «Министерство справедливости».

Руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, публицист Борис Вишневский запомнит Романа Арбитмана как «прекрасного публициста и замечательного писателя». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Мы с Ромой много лет были знакомы, очень дружили, переписывались, перезванивались, обменивались книгами. Это был очень добрый, умный, веселый человек и, наверное, лучший литературный критик, который работал в области фантастики и детективов у нас стране. Кроме того, это был прекрасный публицист и замечательный писатель», — сказал Вишневский. Он назвал кончину Арбитмана «огромной потерей» и напомнил, что писатель был учеником Бориса Натановича Стругацкого.