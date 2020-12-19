Федерация регби России рассматривает возможность обжаловать решение CAS

И не планирует отказываться от планов проведения регбийного Кубка Мира.

17 декабря CAS постановил, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах под флагом России до декабря 2022 года. И подтвердил запрет на подачу Россией заявок на проведение основных турниров в этот период.

Россия планировала подать заявку на организацию Кубка мира по регби в 2027 или 2031 году. Выборы стран-организаторов пройдут в 2022 году, когда запрет на организацию турниров еще будет действовать.

Как заявил РИА «Новости» заместитель председателя высшего совета Федерации регби России Кирилл Яшенков, организация надеется побороться за право проведения этих соревнований и проконсультируется с Олимпийским комитетом страны насчет возможности обжаловать решение Спортивного арбитражного суда.

Ранее Россия претендовала на проведение Кубка Мира 2019 года. Однако тогда право принять лучших регбистов планеты досталось Японии.