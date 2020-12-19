США впервые на официальном уровне возложили на Россию ответственность за недавнюю кибератаку на американское правительство. С соответствующим заявлением в популярном радиошоу Марка Левина выступил госсекретарь Майк Помпео. По словам Помпео, сама атака продолжалась несколько месяцев и затронула десятки федеральных ведомств, включая ядерные лаборатории и Пентагон, Минфин, Минторг и Министерство внутренней безопасности. Reuters и The Washington Post уже сообщали со ссылкой на свои источники, что хакеры, связанные с российской разведкой, получили доступ к компьютерным системам США. При этом называлась хакерская группировка Cozy Bear, которую связывают с российскими спецслужбами. Сообщалось также о взломе Microsoft, но сама корпорация заявила, что вредоносные файлы были вовремя обнаружены и удалены.

В Кремле еще неделю назад уверяли, что Россия не имеет отношения к атакам и, наоборот, пытается добиться сотрудничества с США по этой теме. Об этом говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, если США не в силах самостоятельно справиться с ситуацией, властям страны не следует голословно обвинять Россию.