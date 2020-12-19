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18:36, 19 декабря 2020

Сборная России по хоккею одержала вторую победу на домашнем этапе Евротура

Сборная России по хоккею одержала вторую победу на домашнем этапе Евротура, переиграв команду Чехии.

Судьбу матча подопечные Валерия Брагина решили, по сути, уже в начале первого периода. Когда с интервалом в три минуты дважды поразили ворота чехов. Открыл счет Антон Бурдасов, для которого шайба стала дебютной в составе национальной сборной.

В дальнейшем преимущество нашей команды не вызывало сомнений. В итоге 4-1 в пользу сборной России, которая после этой победы возглавила турнирную таблицу Кубка Первого канала. И упрочила лидерство в общем зачете Еврохоккейтура. В 5 матчах турнира россияне одержали 5 побед. Свой заключительный матч на домашнем этапе сборная России проведет завтра против хоккеистов Финляндии.

В другом матче сегодня команда Швеции оказалась сильнее финской сборной 4-1.



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