Сборная России по хоккею одержала вторую победу на домашнем этапе Евротура, переиграв команду Чехии.

Судьбу матча подопечные Валерия Брагина решили, по сути, уже в начале первого периода. Когда с интервалом в три минуты дважды поразили ворота чехов. Открыл счет Антон Бурдасов, для которого шайба стала дебютной в составе национальной сборной.

В дальнейшем преимущество нашей команды не вызывало сомнений. В итоге 4-1 в пользу сборной России, которая после этой победы возглавила турнирную таблицу Кубка Первого канала. И упрочила лидерство в общем зачете Еврохоккейтура. В 5 матчах турнира россияне одержали 5 побед. Свой заключительный матч на домашнем этапе сборная России проведет завтра против хоккеистов Финляндии.

В другом матче сегодня команда Швеции оказалась сильнее финской сборной 4-1.