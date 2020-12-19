Федерация регби России рассматривает возможность обжаловать решение спортивного арбитража в Лозанне по санкциям в отношении российского спорта. Федерация проконсультируется на этот счет с Олимпийским комитетом России, заявил РИА «Новости» зампред высшего совета Федерации Кирилл Яшенков. По его словам, Федерация намерена обжаловать решение Спортивного арбитражного суда самостоятельно как новая сторона по этому делу.
2020-12-19T18:33:28+03:00
2020-12-19T18:35:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2760788-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:33, 19 декабря 2020
Загрузка комментариев...