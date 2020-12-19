Федерация регби России рассматривает возможность обжаловать решение спортивного арбитража в Лозанне по санкциям в отношении российского спорта. Федерация проконсультируется на этот счет с Олимпийским комитетом России, заявил РИА «Новости» зампред высшего совета Федерации Кирилл Яшенков. По его словам, Федерация намерена обжаловать решение Спортивного арбитражного суда самостоятельно как новая сторона по этому делу.