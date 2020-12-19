«Боинг-735», летевший из Игарки В Уфу совершил аварийную посадку в Сургуте. Это следует из данных сайта Flight Radar. Информированный источник «Интерфакса» подтвердил, что посадка прошло штатно. Ранее сообщалось, что Боинг авиакомпании Ютэйр прервал полет из-а срабатывания датчика неисправности наддува. На борту самолета 121 человек, включая пятерых членов экипажа. Перевозчик готовит для них резервный борт. Он вылетит из Сургута в Уфу ориентировочно в 20.30 мск.
2020-12-19T18:31:53+03:00
2020-12-19T18:31:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 19 декабря 2020
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