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18:31, 19 декабря 2020

«Боинг-735», летевший из Игарки В Уфу совершил аварийную посадку в Сургуте

«Боинг-735», летевший из Игарки В Уфу совершил аварийную посадку в Сургуте. Это следует из данных сайта Flight Radar. Информированный источник «Интерфакса» подтвердил, что посадка прошло штатно. Ранее сообщалось, что Боинг авиакомпании Ютэйр прервал полет из-а срабатывания датчика неисправности наддува. На борту самолета 121 человек, включая пятерых членов экипажа. Перевозчик готовит для них резервный борт. Он вылетит из Сургута в Уфу ориентировочно в 20.30 мск.



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