В Армении сегодня начался трехдневный общенациональный траур по погибшим в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Памятная акция в Ереване сопровождалась столкновениями полиции с противниками премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Никол Пашинян сегодня утром выступил с обращением к нации, заявив, что война в Нагорном Карабахе – следствие ошибок, которые совершались в течение многих лет. И теперь правительство должно работать, чтобы установить стабильность, которая создать возможность волеизъявления народа – именно он, а не элитные круги, должен решать судьбу власти. Пашинян напомнил, что сегодня 40-ой день прекращения боевых действий. За результат войны он взял вину на себя, но подчеркнул, что не будет уходить в отставку.

В своем обращении Пашинян призвал жителей страны принять участие в «шествии памяти» к военному пантеону «Ераблур», подчеркнув, что оно это не политическая акция. Колонна во главе с премьером стартовала с площади Республики в Ереване. Но дорогу к мемориалу преградили сторонники оппозиции, ветераны боевых действий в Карабахе и матери погибших в ходе боестолкновений. Сообщалось, что около военного пантеона образовалась пробка. Противники Пашиняна были возмущены тем, что премьер участвует в траурных мероприятиях, и пытались не пустить его к пантеону. Как выразились активисты, «мемориал — гнездо орлов, и шакал не имеет права сюда приходить». Местные журналисты описывали обстановку как очень напряженную. Сообщалось, что на место стянуты «беспрецедентные полицейские силы».

«Никол — предатель, Никол не должен приблизиться к Ераблуру», — скандировали участники акции. Силовики пытались освободить проход, завязалась потасовка.

Войти в мемориальный комплекс Пашинян все же смог — полиция выстроила кордон в несколько рядов, чтобы сдержать толпу. Охрана пыталась закрыть политика черными щитами, чтобы защитить от возможных ударов. Возложив цветы и выразив соболезнования родственникам погибших, премьер сел в машину и уехал. Сторонники провожали его криками «Никол -премьер», а противники кричали «Никол – предатель». В Ереване тем временем начался митинг оппозиции. В церкви Святого Григория Просветителя состоялась панихида по погибшим в Карабахе.

Протесты в Армении начали сразу после того, как Пашинян подписал совместное соглашение, положившее конец столкновениям, было подписано 10 ноября. Оппозиция обвиняет его в сдаче территорий Нагорного Карабаха Азербайджану.