Российский МИД решил вернуть икону XVIII века, подаренную Сергею Лаврову властями Боснии и Герцеговины

Российский МИД решил вернуть икону XVIII века, подаренную главе ведомства Сергею Лаврову властями Боснии и Герцеговины. Поводом послужили протесты Украины, отметившей, что икона была найдена в Луганске.

Историю древнего православного образа, как ожидается, будут уточнять по линии Интерпола – так в МИДе объяснили свой поступок. Позолоченную икону, которой, предположительно, 300 лет, Лавров получил из рук председателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика в ходе своего визита в Сараево. Однако местное агентство СРНА разместило фотографию, из которой следует, что на обратной стороне образа, предположительно, Николая Чудотворца видна красная сургучная печать с советским оттиском «Одесская краевая комиссия». В Киеве после этого направили ноту протеста и потребовали объяснить, как икона попала из Луганска в Боснию.

Между тем политолог и бывший замглавы МИД Георгий Кунадзе в интервью «Эху» отметил, что ответственность за идентификацию подарков несет на себе и принимающая сторона – в данном случае, Россия.

Ряд экспертов тем временем предполагает, что 300-летняя икона могла попасть из Луганска в Боснию из-за того, что была найдена сербскими отрядами войск самопровозглашенной Луганской народной республики.

Прокуратура Боснии и Герцеговины также ведет проверку происхождения иконы, подаренной Лаврову. При этом ранее там затруднились ответить, когда именно она была найдена.