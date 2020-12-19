Майк Помпео обвинил Россию в недавней масштабной хакерской атаке на правительство

США впервые на официальном уровне возложили на Россию ответственность за недавнюю кибератаку на американское правительство. С соответствующим заявлением в популярном радиошоу Марка Левина выступил госсекретарь Майк Помпео.

По словам Помпео, сама атака продолжалась несколько месяцев и затронула десятки федеральных ведомств, включая ядерные лаборатории и Пентагон, Минфин, Минторг и Министерство внутренней безопасности. Reuters и The Washington Post уже сообщали со ссылкой на свои источники, что хакеры, связанные с российской разведкой, получили доступ к компьютерным системам США. При этом называлась хакерская группировка Cozy Bear, которую связывают с российскими спецслужбами. Сообщалось также о взломе Microsoft, но сама корпорация заявила, что вредоносные файлы были вовремя обнаружены и удалены.

Основатель Ай-Би Групп, специализирующейся в сфере кибербезопасности, Илья Сачков считает, что подобные заявления официальных лиц других стран чаще всего носят исключительно политический характер.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов считает необоснованным заявление госсекретаря США Майка Помпео о причастности России к масштабной кибератаке на американские ведомства. Об этом сенатор сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Помпео как бывший руководитель ЦРУ должен понимать, что с территории США осуществляется более половины кибератак на Россию. А с территории России — менее 2% на США. Эти данные обсуждались, в том числе с участием экспертов ООН», — сказал Климов. Он отметил, что «на многократные предложения президента Владимира Путина Дональду Трампу об организации совместной комиссии по такого рода спорным ситуациям России ничего не ответили, а иногда даже показывали, что США никогда не собираются этого делать ни с кем». «Поэтому все вопросы такого рода Помпео лучше бы адресовал себе и администрации действующей и будущей», — заключил Климов.